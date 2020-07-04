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В России анонсировали скорое присоединение Донбасса

В Москве не отрицают, что в непризнанных республиках люди живут очень бедно.

4 июля 2020, 20:59
Война, Донбасс
Донбасс обещают присоединить к России / Reuters

В России заявляют, что оккупированные территории Донбасса в скором будущем войдут в состав РФ.

Обнадежил жителей захваченной территории один из идеологов "русского мира", бывший "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай.

Один из главарей боевиков сделал громкое заявление во время выступления на съезде так называемой партии Родина. Со сцены он также высказал слова благородности президенту РФ Владимиру Путину за обеспечение жителей Донбасса российскими паспортами.

"Я уверен, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковыми и де-юре", — сказал Бородай.

Отметился публичным выступлением и другой одиозный терорист Игорь Стрелков (Гиркин), который был идеологом русского мира на Донбассе. Однако его заявления были несколько иными - преступник признал, что после оккупации жители Донбасса живут гораздо беднее, чем люди в России и в Украине. Он признал, что оккупированные области превратились в "помойку", и в ней оказались те, кто искренне высупил за РФ.

Как ранее сообщалось, на оккупированных территориях Донбасса боевики гневно отреагировали на инициативу украинской власти расширить возможности для абитуриентов, в частности, позволить всем желающим поступать в украинские вузы без ВНО.

Напомним, в рамках вступительной кампании-2020 абитуриенты из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма смогут поступить в украинские ВУЗы без Внешнего независимого оценивания. Для этого им нужно обратиться в один из образовательных центров с 9 июня по 23 октября.

новости Украины новости Донбасса Александр Бородай Игорь Гиркин новости России
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