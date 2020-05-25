Обозреватель сказал, возможно ли наступление "армий Л/ДНР"

"Армии" боевиков – это просто "мясо", поделился эксперт.
Разговоры о том, что на Донбассе боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" собираются наступать, являются информационным пузырем.
"Армии Л/ДНР" – ширма для регулярных войск России, у них нет наступательных возможностей, говорится в материале военного обозревателя Михаила Жирохова для Апострофа.
По его словам, вооруженные формирования боевиков – просто "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.
"…То есть весь их наступательный порыв кончится через три-четыре дня. Люди, которые находятся сейчас в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.) с оружием в руках – это марионетки, которые ни на что не влияют. Тем более, что никаких военных маркеров будущего наступления нет", – отметил автор.
Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что из-за обострения на линии соприкосновения "войска Л/ДНР" приведены в полную боевую готовность.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.