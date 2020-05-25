Обозреватель сказал, возможно ли наступление "армий Л/ДНР"

На Донбассе у "армий боевиков" нет наступательных возможностей, утверждает обозреватель / Facebook/Gennadiy Dubovoy

Разговоры о том, что на Донбассе боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" собираются наступать, являются информационным пузырем.

"Армии Л/ДНР" – ширма для регулярных войск России, у них нет наступательных возможностей, говорится в материале военного обозревателя Михаила Жирохова для Апострофа.

По его словам, вооруженные формирования боевиков – просто "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

"…То есть весь их наступательный порыв кончится через три-четыре дня. Люди, которые находятся сейчас в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.) с оружием в руках – это марионетки, которые ни на что не влияют. Тем более, что никаких военных маркеров будущего наступления нет", – отметил автор.

Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что из-за обострения на линии соприкосновения "войска Л/ДНР" приведены в полную боевую готовность.