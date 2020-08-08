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Зеленский наградил бойца, не оказавшего помощь морпеху Журавлю – журналист

8 августа 2020, 17:41

Инцидент оказался запечатлен на видео.

Зеленский
Зеленский не вникает в ситуацию на Донбассе / Офис предидента

Президент Владимир Зеленский наградил матроса Олега Пецуха, который, как выяснили журналисты, после перестрелки с боевиками на Донбассе оставил умирать морского пехотинца Ярослава Журавля.

"Да, это проблема всей нашей армии, когда людей набирают всех подряд, не дают им подготовки и потому не все могут адекватно проходят проверку боем. Но на каком основании Верховный Главнокомандующий поощрил боевым орденом матроса, разведчика, который бросил своих боевых товарищей под обстрелом врага?" — написал Бутусов в Facebook.

По словам журналиста, на видео с нашлемной камеры погибшего медика Николая Ильина видно и слышно, как награжденный президентом Пецух бросает боевых товарищей в беде и убегает. Он добавил, что по факту данного инцидента нужно было провести детальное расследование, поскольку видео уже посмотрели тысячи людей.

"Единственный воин, который выполнял задачу до конца, был офицер, командовавший эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил, ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену", — говорится в посте.

Бутусов добавил, что сбежавшего матроса наградили в качестве пиара. Он неоднократно участвовал в сюжетах на телевидении и общался на камеру с отцом погибшего Журавля.

Читайте такжеВ Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым и Донбасс"А воину, который по-настоящему собой рисковал, проявил мужество и сейчас находится на излечении в госпитале, орден не дали. Хотя награды нужны прежде всего тем, кто берет на себя ответственность, а не тем, кто ближе к начальству. Это говорит о том, что "совок" и показуха продолжают царить в нашей армии", — говорится в посте.

Бутусов добавил, что в ВСУ отсутствуют стандарты НАТО и боевые ситуации детально никто не разбирает.

"Это значит, что слова Зеленского о "личном контроле" — пустопорожняя болтовня — не знает Зеленский ничего о происшедшем, не интересовался и не спрашивал даже. "Личный контроль" на деле обернулся лицемерием", — подытожил журналист.

Как ранее сообщалось, российско-оккупационные войска вырезали пораженные части тела медика ВСУ, погибшего на Донбассе при попытке эвакуации разведчика в "серой зоне".

Напомним, 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.

новости Украины новости Донбасса Юрий Бутусов Зеленский новости Владимир Зеленский
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