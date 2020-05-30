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Смертельное ДТП с пожаром в Харькове: Lanos протаранил авто полиции

30 мая 2020, 12:20

Погибший водитель оказался сотрудником одного из отделов полиции.

  • ДТП в Харькове hk.npu.gov.ua
  • ДТП в Харькове hk.npu.gov.ua
  • ДТП в Харькове hk.npu.gov.ua
  • ДТП в Харькове hk.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 30 мая, в Харькове в результате ДТП с участием патрульного авто полиции погибли два человека.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла на Московском проспекте.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius", - говорится в сообщении.

От мощного удара Lanos загорелся, 22-летний водитель, который оказался сотрудником одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия.

В результате ДТП также были травмированы полицейские, которые находились в патрульном автомобиле: 35-летнему водителю и 26- и 23-летним пассажирам автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Оному из правоохранителей удалось выбраться из поврежденного служебного Prius, он начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, но пламя моментально охватило Daewoo Lanos.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

новости Харькова ДТП полиция погибшие пожар
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