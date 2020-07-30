"Слегка подо**ели": под Харьковом десантники высадились прямо на пляж

Под Харьковом десантники высадились прямо на пляж / скриншот из видео

В городе Чугуев (Харьковская область), в рамках стандартных учений, десантники высадились в воду ‒ причем непосредственно на пляже, где в это время было полно отдыхающих.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Как видно в ролике, над водой низко летит вертолет, с которого в воду прыгали десантники. За этим наблюдают обескураженные отдыхающие.

"В Чугуеве на пляж высадился десант в рамках учений. Отдыхающие слегка подо**ели от происходящего", ‒ подписал видео автор.

Напомним, ранее в Одесской области бойцы Вооруженных сил Украины провели новый этап испытаний ракетных комплексов Ольха М и Нептун, а также реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1. Основная задача ракет Нептун на этих учениях ‒ нанесение удара по барже толщиной 38 метров и шириной 11 метров, которая находилась на расстоянии более 100 километров от берега. Ракета Р 360 захватила определенную цель, рассчитала оптимальную точку и успешно ее поразила.