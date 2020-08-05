"Потихоньку приходит п*здец": в Киеве на проспекте Победы появился "гейзер"

На киевском проспекте Победы появился "гейзер" / Скриншот

В среду, 5 августа, в Киеве появился новый "гейзер" – вода била из-под земли на проспекте Победы.

"Гейзер" появился недалеко от путепровода, который ремонтируют на Воздухофлотском проспекте, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на инцидент.

В частности, житель Киева Юрий Хомин написал, что в столице коммунальным сетям потихоньку приходит п*здец.

"А чего они хотели, понастроили домов, нагрузки сети не выдерживают, вот и приходит им п*здец потихоньку", – отметил местный житель.

"Мойка самообслуживания…", – пошутил Петр Коморный. "Виват Кличко (мэр Киева Виталий Кличко – Ред.)!!!", – написал Aleks Rydvanskyi.

Напомним, 11 июля в Киеве в районе Березняки по адресу ул. Мыколайчука 7/2 прорвало трубу. После аварии струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома, были выбиты окна и повреждены балконы.