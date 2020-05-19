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"Вмешался карантин": названа новая дата запуска фонтанов в Киеве

19 мая 2020, 18:14

Пробные запуски фонтанов в Киеве будут в конце текущей недели.

Запуск фонтанов в Киеве перенесли на 31 мая – Новости Киева
Запуск фонтанов в Киеве перенесли на конец мая / УНИАН

В Киеве из-за карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса, новый сезон работы фонтанов начнется позже, чем обычно.

Фонтаны запустят на День Киева – в воскресенье, 31 мая, сообщили в коммунальном предприятии Киевводфонд.

Команда предприятия начала подготовительные работы, необходимые для открытия фонтанов, в конце недели (18-24 мая) будут пробные запуски, рассказала директор Киевводфонда Светлана Козловская.

В предприятии добавили, что каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв, чтобы была возможность провести необходимые технические работы.

Напомним, в Киеве обычно фонтаны начинают работать 1 мая. Фонтаны в столице ежегодно прекращают работать 30 сентября – их начинают готовить к зиме.

Светлана Козловская новости Киева фонтаны
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