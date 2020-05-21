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"Начинается месиво": в Киеве неадекватный таксист набросился на пассажирку

21 мая 2020, 15:53

Неравнодушные водители "вырубили" напавшего на женщину таксиста.

Такси
В Киеве произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой / УНИАН

В Киеве произошел конфликт между директором школы вождения Автоледи и водитель одной из служб такси.

В Сети опубликовано видео, где мужчина таскал пассажирку, которая звала на помощь.

Женщина рассказала в Facebook, что ей нужно было попасть на бульвар Леси Украинки, однако таксист стал везти ее на улицу с таким же названием.

На протесты пассажирки и требования остановить машину он не реагировал. После того, как она пригрозила позвонить в 102, таксист остановился и попытался вытащить ее из салона.

"Я подставляю ноги под колеса, так как в машине остались моя сумка, телефон. Таксист едет мне на ногу, потом выскакивает из авто... Я вынимаю ключ, чтоб он не уехал с моими вещами, и бросаю в траву, забираю вещи... Бегу. Таксист догоняет меня и начинается месиво", - написала владелица автошколы.

Отметим, что на видео таксист требует вернуть ему то, что женщина якобы украла. Она ему отвечает: "Что я украла?".

"Таксист тянул меня на тротуар за косички. Автомобили остановились, вышли ребята и вырубили его... это видно в конце видео", - рассказала женщина.

Отметим, что в Сети заподозрили женщину в том, что она разыграла спектакль, чтобы сделать рекламу своей школе вождения.

Напомним, ранее в сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву во время карантина.

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