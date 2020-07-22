В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина

В Киеве санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды на пляжах показали несоответствие государственным санитарным правилам.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе установили:
Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировано на пляжах:
- Венеция;
- Радуга;
- Детский;
- Золотой;
- Молодежный;
- Предгородская Слободка;
- Радуга;
- Тельбин;
- Центральный;
- Троещина;
- Галерный;
- Черторой;
- Вербный;
- Пуща-Водица.
Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):
- Предгородская Слободка;
Плавающие примеси на пляжах:
- Венеция;
- Радуга;
- Детский;
- Золотой;
- Предгородская Слободка;
- Центральный;
- Галерный; (мелкие водоросли);
отклонение из-за запаха:
- пляж Галерный;
отклонение из-за водородного показателя:
- пляж Вербный;
биохимическая потребность в кислороде (БПК5):
- Вербный;
- Пуща-Водица.
"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.