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В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина

Столичные водоемы не соответствуют государственным санитарным правилам.

22 июля 2020, 19:59
Пляж, Киев
Столичные водоемы не соответствуют санитарным правилам / УНИАН

В Киеве санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды на пляжах показали несоответствие государственным санитарным правилам.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе установили:

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировано на пляжах:

  • Венеция;
  • Радуга;
  • Детский;
  • Золотой;
  • Молодежный;
  • Предгородская Слободка;
  • Радуга;
  • Тельбин;
  • Центральный;
  • Троещина;
  • Галерный;
  • Черторой;
  • Вербный;
  • Пуща-Водица.

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):

  • Предгородская Слободка;

Плавающие примеси на пляжах:

  • Венеция;
  • Радуга;
  • Детский;
  • Золотой;
  • Предгородская Слободка;
  • Центральный;
  • Галерный; (мелкие водоросли);

отклонение из-за запаха:

  • пляж Галерный;

отклонение из-за водородного показателя:

  • пляж Вербный;

биохимическая потребность в кислороде (БПК5):

  • Вербный;
  • Пуща-Водица.

"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.

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