В разгар лета в Киеве запретили купаться на всех пляжах: названа причина

Столичные водоемы не соответствуют санитарным правилам / УНИАН

В Киеве санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды на пляжах показали несоответствие государственным санитарным правилам.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе установили:

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировано на пляжах:

Венеция;

Радуга;

Детский;

Золотой;

Молодежный;

Предгородская Слободка;

Радуга;

Тельбин;

Центральный;

Троещина;

Галерный;

Черторой;

Вербный;

Пуща-Водица.

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки):

Предгородская Слободка;

Плавающие примеси на пляжах:

Венеция;

Радуга;

Детский;

Золотой;

Предгородская Слободка;

Центральный;

Галерный; (мелкие водоросли);

отклонение из-за запаха:

пляж Галерный;

отклонение из-за водородного показателя:

пляж Вербный;

биохимическая потребность в кислороде (БПК5):

Вербный;

Пуща-Водица.

"Информируем, что к улучшению показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха без купания", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков на столичных пляжах также не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.