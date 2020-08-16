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На здании КГГА вывесили гигантский бело-красный флаг в поддержку Беларуси

16 августа 2020, 23:58

Акцию поддержал мэр украинской столицы.

Беларусь,протесты
Демонстранты возвращают Беларуси исторический флаг / Reuters

В Киеве на здании Киевской городской государственной администрации 16 августа вывесили огромный белый флаг с красной полосой, который символизирует поддержку протестов в Беларуси против фальсификации выборов президента.

"Жыве Беларусь", - написал под постом Виталий Кличко, фото опубликовано в Telegram.

На снимке можно рассмотреть, что большой флаг вывесили над главным входом в мэрию.

Отметим, белый флаг с красной полосой в 1991-1995 годах был официальным в Беларуси. Сейчас его используют активисты и патриоты, которые выступают против Александра Лукашенко.

/ Фото: Telegram/Виталий Кличко

Как ранее сообщалось, в Минске 16 августа около 200 тысяч человек вышли на самый массовый в истории митинг - Общенациональный марш За свободу, выступая против фальсификаций на выборах президента страны.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

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