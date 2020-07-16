Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ

Новости Киева - задержаны подозреваемые в убийстве полковника СБУ / Архивное фото ГУ НП в Харьковской области

Расследование убийства следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного перешло в новую стадию: в Киеве задержаны двое подозреваемых. Это мужчины 23 и 30 лет.

Сообщается, что у этих парней нет постоянного места жительства, пишет Телеграм-канал Киев Сейчас. При этом 23-летний задержанный приехал из Лисичанска Луганской области. Он уже привлекался за кражу мобильного телефона, а год спустя его поймали на попытке кражи сладостей в магазине.

Судя по всему, причиной убийства Закладного стало ограбление: его сначала избили, а потом ограбили.

Расследование продолжается.

Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявлял, что признаков насильственной смерти Закладного нет.