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Эксперт рассказал, какие у Путина есть планы насчет Украины

По мнению специалиста, путинско-кремлевские планы по поводу Украины можно оценить вполне однозначно.

22 июля 2020, 11:20
Путин
президент РФ Владимир Путин / УНИАН

У Владимира Путина и Кремля есть четкие планы по поводу захваченного РФ полуострова Крым и, соответственно, в этой связи властям Украины и простым украинцам нужно постоянно. готовиться

Об этом сообщает портал 24 Канал со ссылкой на мнение, которе высказал эксперт-международник Игорь Соловей.

"Визит Путина в аннексированный Крым — явка с повинной. Президент РФ каждый раз вынужден доказывать, что Крым будто российский. В России даже принимают соответствующие законы о запрете отчуждения территорий. И это означает слабость позиции России", — объяснил эксперт

Соловей убежден, что у Путина и Кремля по поводу Крыма и Украины есть как минимум три плана. Первый — военная операция (подобно российской аннексии полуострова шесть лет назад). Второй план — давление на Украину через международное сообщество. Третий план, по мнению эксперта ‒ самый маловероятный ‒ договор между Москвой и Киевом, которая будет достигнута через двусторонние переговоры.

"Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украину. Это возможно при условии сильной украинской армии. Как сказал один из политиков, ВСУ должны стать любимой игрушкой Зеленского. Армия должна быть главным направлением усилий президента", — подытожил Соловей.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин был в захваченном Россией Крыму с официальным визитом.

В Керчи он принял участие в церемонии закладки на заводе Залив новых российских боевых кораблей для Военно-морского флота РФ.

новости Украины аннексия Крыма Владимир Путин
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