Генерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму

В Крыму сухопутная группировка войск РФ насчитывает более 11 тысяч человек, сообщил Сергей Наев / function.mil.ru

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины – генерал-лейтенант Сергей Наев – сообщил, что в захваченном РФ Крыму сухопутная группировка российских войск превышает 11 тысяч человек.

На полуострове "сухопутка" состоит из двух бригад и одного батальона, рассказал генерал в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, в Крыму сухопутная группировка войск России насчитывает 11,5 тысяч человек.

"…именно сухопутная группировка, оно составляет 11,5 тысяч человек… Непосредственно сухопутная группировка, она состоит из двух бригад и одного батальона", – сообщил Наев.

Ранее СМИ узнали, что всего в Крыму находятся 32,5 тысячи военных РФ.

В 2018 году тогдашний постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Россию в размещении на полуострове военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.