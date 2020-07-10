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Генерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму

В Крыму сухопутные войска РФ состоят из одного батальона и двух бригад, сказал Наев.

10 июля 2020, 08:35
Наев сообщил, что в Крыму сухопутная группировка войск РФ насчитывает более 11 тысяч человек – Новости Крыма сегодня
В Крыму сухопутная группировка войск РФ насчитывает более 11 тысяч человек, сообщил Сергей Наев / function.mil.ru

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины – генерал-лейтенант Сергей Наев – сообщил, что в захваченном РФ Крыму сухопутная группировка российских войск превышает 11 тысяч человек.

На полуострове "сухопутка" состоит из двух бригад и одного батальона, рассказал генерал в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, в Крыму сухопутная группировка войск России насчитывает 11,5 тысяч человек.

"…именно сухопутная группировка, оно составляет 11,5 тысяч человек… Непосредственно сухопутная группировка, она состоит из двух бригад и одного батальона", – сообщил Наев.

Ранее СМИ узнали, что всего в Крыму находятся 32,5 тысячи военных РФ.

В 2018 году тогдашний постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Россию в размещении на полуострове военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Сергей Наев новости Крыма войска России
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