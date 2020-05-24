Фура смяла бус: в жутком ДТП на Львовщине погибли четверо

Грузовик протаранил микроавтобус / @MVS.LVIV

В воскресенье, 24 мая, на трассе Киев – Чоп возле села Тухолька Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как рассказали в полиции Львовской области, 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".

В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте.

Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

/ @MVS.LVIV

/ @MVS.LVIV

/ @MVS.LVIV

Напомним, 22 мая на трассе Киев-Одесса произошло лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011.

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В результате аварии погибли четыре человека. Медики обследовали и оказывали помощь четырем пострадавшим.