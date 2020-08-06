Тысячи тонн селитры в порту Николаева: руководство пояснило ситуацию

В морском порту Николаева на протяжении года хранились хранилось более трех тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры. Руководство заверило, что опасный груз вывезли еще в начале 2019 года.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", - цитирует ВВС News Україна пресс-службу порта.

Отметим, сентябре 2018 года в Николаевский порт прибыло судно Тузла, на борту которого находилось 3, 217 тысяч тонн селитры. После масштабного взрыва в Бейруте руководство порта поспешило сообщить о том, что опасный груз вывезли еще в начале 2019 года. Однако, куда была транспортирована селитра – неизвестно.

Читайте также"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрывеМестные активисты уверяют, что в феврале 2019 года видели селитру в порту Николаева. Изначально ее завезли из Казахстана для дальнейшей реализации в Украине, однако по результатам проверки было установлено, что селитра просрочена. В порту она хранилась после конфискации по решению суда.

"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта было завершено в начале 2019", - настаивает руководство порта.

Как ранее сообщалось, бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в порту Николаеве может храниться больше селитры (нитрат аммония), чем взорвалось в столице и в крупнейшем городе Ливана – Бейрут.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, было разрушено много зданий, известно о гибели более 130 человек, есть тысячи пострадавших. По предварительным сведениям, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра. СМИ узнали, что на одном из складов порта находилось 2 тысячи 700 тонн конфискованной селитры.