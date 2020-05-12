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В Одесской области фермер покончил с собой, лишившись урожая из-за засухи

12 мая 2020, 01:53

Мужчина так и не дождался обещанную помощь от государства, чтобы раздать долги.

засуха
Засуха уничтожила урожай / Фото: Reuters

В Килийском районе Одесской области совершил суицид 66-летний Владимир Сердюченко, фермер из села Шевченково, который потерял абсолютно весь свой урожай по причине аномальной засухи.

"Пока власть бездействует, доведенные до отчаяния фермеры Бессарабии добровольно уходят из жизни!" - заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко в YouTube.

По словам чиновника, Сердюченко был средним по уровню доходов фермером. Мужчина руководил фермерским хозяйством, которое обрабатывало 150 гектаров земельных паев, взятых в аренду у жителей села Шевченково.

"Ни для кого не секрет, что Бессарабию постигла страшная беда - настоящая засуха. И фермерское хозяйство Василия Николаевича, как и сотни других фермерских хозяйств, потеряли 100% посева. Это колоссальные финансовые потери. Только на паи фермерскому хозяйству необходимо было выплатить около 900 тысяч гривен, а урожая нет, доходов - нет. Поэтому доведенный до отчаяния мужчина покончил жизнь самоубийством", - заявил Бойченко.

Глава ОТГ добавил, что проблемы фермеров местной власти были известны. Месяц назад на основании жалоб фермеров Килийский горсовет просил центральные органы власти оказать помощь обычным аграриям. Однако финансовую поддержку традиционно получили лишь крупные сельскохозяйственные корпорации, а простые люди вынуждены решать свои проблемы самостоятельно, в том числе, ценой собственной жизни.

Напомним, в городе Роттердам в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку, которая была членом экипажа, пришвартованного в порту круизного судна Regal Princess.

Как ранее сообщалось, мужчина из Тернополя, находившийся на обсервации в больнице после возвращения из Польши, совершил самоубийство.

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