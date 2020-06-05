2,5 млн убытков: новый глава экоинспекции отпустил судно после вылитого пальмового масла

Черное море загрязнили пальмовым маслом безнаказанно / Думская

Новоназначенный председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный без каких-либо штрафных санкций отпустить судно Stavanger, которое в порту Южный неподалеку от Одессы сбросило восемь тонн пальмового масла в море.

Как сообщил бывший исполняющий обязанности руководителя ведомства Егор Фирсов в Facebook, владелец судна не оплатил штраф в госбюджет. Однако он заявил о перечислении 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы.

"Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", — считает он.

По словам Фирсова, ему неоднократно предлагали взятку представители судовладельца, которые пытались максимально экономно решить проблему с пальмовым маслом, загрязнившим Черное море. Но он постоянно отказывал и намеревался решить данный вопрос в соответствии с законом.

"Многие пишут мне, спрашивают, что делать и как реагировать на то, что происходит? Получается, что вся наша работа, все реформы были напрасными? За неделю все вернулось к старым порядкам, как было при Януковиче, Порошенко и т. д. Чего же тогда стоят слова власти о реформах и борьбе с коррупцией", — добавил он.

/ Фото: Facebook/Егор Фирсов

Напомним, в морском порту Южный неподалеку от Одессы судно Stavanger под флагом Тувалу сбросило в акваторию Черного моря свыше восьми тонн пальмового масла. Фирсов заявлял, что компания заплатит почти два с половиной миллиона долларов штрафа.

Позже Кабинет министров Украины 13 мая уволил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова с занимаемой должности без предупреждения.