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В полиции назвали причину обвала жилого дома в Одессе

18 мая 2020, 23:29

По официальной версии, обрушение спровоцировало смещение грунта.

В полиции считают, что дом обвалился из-за грунта / Фото: пресс-служба Нацполиции

В правоохранительных органах считают вероятной причиной обрушения дома в Одессе смещение грунта.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадки был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Однако в сентябре минувшего года жители публично заявляли, что опасаются разрушения старого дома, поскольку рядом начинают строить современное здание. Компания Некст Джен девелопмент снесла советские бани, которые располагались рядом. На их месте планировали возвести "многофункциональный центр".

Как ранее сообщалось, по словам спасателей в результате происшествия никто не пострадал. Все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.

Напомним, в Одессе 18 мая внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием.

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