Под Полтавой расстреляли водителя в авто: СМИ назвали имя жертвы

Погибший - житель Донецкой области / pl.npu.gov.ua

В среду, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин Полтавской области, обнаружен автомобиль Mercedes-Benz S-Class.

В салоне авто обнаружено тело мужчины, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения, говорится в сообщении.

/ pl.npu.gov.ua

Как уточняет телеграм-канал Novyna, убитый является известной личностью в преступном мире.

/ @Novyna

В сообщении подчеркивается, что погибшего зовут Александр Мазур.

/ @Novyna

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом расстреляли автомобиль, в котором ехал на дачу вместе с семилетним сыном бизнесмен и вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан. В тело жертвы попало как минимум четыре пули.