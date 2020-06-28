19-летний гражданин РФ сбежал в Украину от российской армии

Юноша пытался сбежать в Украину/ Фото: пресс-служба ГПСУ

Вблизи села Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали гражданина РФ, который намеревался перейти пешком российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

"Им оказался 19-летний житель Урала. Выясняя обстоятельства правонарушения, молодой человек объяснил правоохранителям, что он следовал в Украину с целью трудоустройства. Также признался, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии. Именно поэтому решил отправиться в Украину. Надеялся, что пройдет незамеченным, но не тут-то планировалось", - сказано в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По информации ГПСУ, за незаконное пересечение государственной границы Украины по решению суда иностранец привлечен к административной ответственности. Также ему запрещено въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

Сейчас гражданин России уже возвращен на территорию своего государства. Его дальнейшая армейская судьба украинской стороне неизвестна.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы при незаконном пересечении границы задержали гражданина Польши, который пытался проникнуть в Украину для поиска работы.

Как ранее сообщалось, сотрудники пограничной службы Мукачевского отряда 5 июня заметили, как по реке Тиса в сторону Венгрии сносит человека без признаков жизни.