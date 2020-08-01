В Сумах вспыхнули массовые волнения из-за группового изнасилования ребенка

По словам местных жителей, обидчиков было семеро / 0542.ua

В Сумах произошло преступление: группа подростков изнасиловала 6-летнего мальчика.

Как сообщает издание 0542, 31 июля, в районе ул. Добровольная жители перекрыли железную дорогу в знак протеста.

По словам местных жителей, обидчиков было семеро - им от 12 до 14 лет. Также сообщается, что данная группа подростков издевается над пенсионерами и занимается кражами.

В Отделе коммуникации полиции Сумской области отметили, что 31 июня в одном из микрорайонов города Сумы собрались возмущенные люди. Причиной этому, по их словам, стало то, что компания местных подростков "издевается над пенсионерами, совершает кражи" и якобы изнасиловала малолетнего ребенка.

На место происшествия выехали правоохранители, они открыли уголовное производство в соответствии ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), в рамках которого начали досудебное расследование.

/ 0542.ua

Установлены личности троих подростков в возрасте 13-14 лет, на родителей двоих из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП).

Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители. Также устанавливаются возможные эпизоды совершенных противоправных действий подростками и пострадавшие от них лица.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.