Поганая молодежь: в Тернополе подросток зверски отметелил пенсионера

Драка / скриншот из видео

В Тернополе 15-летний школьник избил 65-летнего пенсионера, сломав ему при этом ребра.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по Тернопольской области.

Инцидент произошел 18 апреля в дворе дома на улице имени Богдана Лепкого около 19.00. Трое несовершеннолетних сидели на спортплощадке и кричали в адрес проходящему мимо пенсионеру.

Когда пожилой мужчина подошел, между ним и подростками началась словесная перепалка. В какой-то момент один из парней повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его в область туловища и лица. Остальные снимали избиение на смартфоны.

Пострадавший смог описать нападавшего. Полиция быстро разыскала парня

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в разгар коронавирусного карантина в Киеве из салона троллейбуса его водитель и кондуктор в грубой форме вытолкали одного из пенсионеров. Пожилой мужчина всячески сопротивлялся, но вынужден был уступить.