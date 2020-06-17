Офис генпрокурора открыл дело о госизмене за поездку Медведчука к Путину / УНИАН

Уголовное производство о поездке Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и других нардепов из фракции Оппозиционная платформа За жизнь в Москву открыто по постановлению суда.

Об этом сообщает портал Радио Свобода со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно имеющимся данным, уголовное производство было открыто по статье о государственной измене на основании постановления Печерского районного суда Киева. Суд удовлетворил жалобу нардепа из партии Голос Соломии Бобровской и обязал Офис генпрокурора внести сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Официальным поводом для открытия производства послужила поездка в Москву депутатов из фракции Оппозиционная платформа За жизнь, в том числе Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича ‒ ради встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и депутатами Государственной Думы РФ.

Напомним, ранее, 11 марта в аппарате Рады заявили, что поездка нардепов ОПЗЖ к Путину была совершена в частном порядке. Позднее, 25 мая Печерский райсуд обязал открыть уголовное дело по факту поездки нардепов ОПЗЖ в Москву.