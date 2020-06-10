УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба отрицает создание Береговского района в угоду интересам Венгрии

10 июня 2020, 20:09

В МИД акцентируют, что другие государства не могут диктовать Украине условия децентрализации.

Кулеба
Кулеба отрицает влияние Венгрии на децентрализацию Закарпатья / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, иначе это будет расценено, как вмешательство во внутренние дела нашего государства.

"Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

В качестве примера министр привел информацию о Береговском районе Закарпатской области, которую уже несколько дней украинцы активно обсуждают в соцсетях. Он подчеркнул, что факты о создании Береговского района в угоду интересам Венгрии – это абсолютный фейк.

"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Сейчас речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - написал министр.

По словам Кулебы, никаких договоренностей во время его визита в Будапешт не было заключено, и это является также фейком, который распространили украинские СМИ.

"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - подчеркнул он.

Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба отрицает создание Береговского района в угоду интересам Венгрии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:09
Кулеба отрицает создание Береговского района в угоду интересам Венгрии
20:05
Волкер резко высказался в адрес Зеленского из-за преследования Порошенко
19:36
Кличко поведал, где в Киеве можно запросто подхватить коронавирус
19:19
"Не заметит потери": Лоза высказался об осужденном Михаиле Ефремове
19:14
В Украине по-новому будут определять выздоровевших от Covid-19 Видео
19:00
Электронное голосование и фальшивые подписи: чего ждать от закона о референдуме
18:56
Минздрав назвал главную проблему распространения коронавируса
18:49
Фильмы Disney 2020 - дата выхода всех новых фильмов
18:32
"Погода в Киеве резко изменится": синоптики предупредили о похолодании и дождях
18:27
Зеленский получит штраф за нарушение карантина
17:48
Вирусолог объяснила, почему в Украине не создают вакцину от Covid-19 Видео
17:40
Порошенко хитро уклонился от вручения подозрения: опубликовано видео Видео
17:39
Михаил Ефремов попытался покончить с собой
17:25
Ветер Любви 2 сезон - что было в 77 и 78 серии 10-06-2020 Видео
16:59
"Журналистов покупал и продавал пачками": в Сети появились "откровения" нардепа Потураева Видео
16:54
Карантин в Украине дал очень плохой результат – вирусолог Видео
16:44
Пореченкова изгнали из рекламы Danone
16:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
16:18
В Сети появился список "слуг народа" с самыми большими запасами наличности
15:55
Жена Остапчука рассказала подробности о жизни после развода Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять