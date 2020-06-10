Кулеба отрицает создание Береговского района в угоду интересам Венгрии

Кулеба отрицает влияние Венгрии на децентрализацию Закарпатья / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, иначе это будет расценено, как вмешательство во внутренние дела нашего государства.

"Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

В качестве примера министр привел информацию о Береговском районе Закарпатской области, которую уже несколько дней украинцы активно обсуждают в соцсетях. Он подчеркнул, что факты о создании Береговского района в угоду интересам Венгрии – это абсолютный фейк.

"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Сейчас речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - написал министр.

По словам Кулебы, никаких договоренностей во время его визита в Будапешт не было заключено, и это является также фейком, который распространили украинские СМИ.

"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - подчеркнул он.