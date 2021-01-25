Новые правила въезда в ЕС из-за COVID-19: что поменяется

Евросоюз / УНИАН

Европейская комиссия в понедельник, 25 января 2021 года, предложила новые строгие требования для путешественников, въезжающих из-за пределов Евросоюза, и обновила критерии, которые государства-члены должны учитывать, снимая коронавирусные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Чиновники отметили, что новые штаммы коронавируса и нестабильная ситуация со здравоохранениями во всем мире требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности путешествий в Евросоюзе.

Согласно предложению ЕК, государства-члены должны требовать у всех путешественников, которые прибывают из-за пределов блока, предоставлять негативный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не ранее чем за трое суток до вылета.

Граждане и резиденты Евросоюза, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.

Кроме того, чиновники утверждают ‒ обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживания контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней (при условии, что государство-член предъявляет те же требования к своим гражданам при поездке из страны, которая не является членом ЕС).

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