Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков

Информацию озвучил лично главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Согласно новому постановлению Кабмина, отныне во время обучения школьники должны быть охвачены постоянным мониторингом состояния здоровья. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По его словам, теперь руководство украинских школ обязано заключить договор с медицинскими учреждениями либо нанять штатного медработника.
Как пишет Ляшко, медицинское обслуживание именно в учебном заведении предполагает две основные меры:
осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;
информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Виктор Ляшко оценил вероятность продления жесткого карантина в Украине после 24 января.
- По его словам, власти страны не планируют вводить новый локдаун.
- До того Ляшко отмечал, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.