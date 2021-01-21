Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков

В Минздраве обязали школы брать на работу медиков / УНИАН

Согласно новому постановлению Кабмина, отныне во время обучения школьники должны быть охвачены постоянным мониторингом состояния здоровья. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь руководство украинских школ обязано заключить договор с медицинскими учреждениями либо нанять штатного медработника.

Как пишет Ляшко, медицинское обслуживание именно в учебном заведении предполагает две основные меры:

осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;

информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.

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