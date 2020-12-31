Новый год в Офисе президента: стало известно, сколько денег потратили на украшения

Сколько потратили на оформление Офиса президента к Новому году / president.gov.ua

Новогоднее оформление Офиса президента в этом году обошлось стране в 53,2 тысячи гривен. Такую информацию предоставил начальник управления административными зданиями Государственного управления делами Андрей Тян.

"Расходы на новогоднее оформление помещений Офиса президента (закупку новогодних игрушек, аксессуаров и электрических гирлянд) в 2020 году составляют 53 218 гривен", – говорится в сообщении, пишут Украинские новости.

Самой дорогой оказалось оформление новогодней елки в государственной резиденции Мариинский дворец – 20 223 гривны. В частности, там была установлена искусственная елка высотой 5 метров.

Холлы в здании Офиса президента на Банковой украшены четырьмя двухметровыми елками, а служебные помещения – еще двенадцатью высотой в 1 или 1,5 метра.

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Кроме этого, еще одно новогоднее дерево стоит в Доме приемов на улице Грушевского.

"Все указанные новогодние елки являются искусственными и используются по назначению в течение многих лет", – подчеркнули в ответе на запрос агентства.

При этом стоимость праздничного городка на Банковой афишировать не стали.

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