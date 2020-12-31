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Новый год в Офисе президента: стало известно, сколько денег потратили на украшения

31 декабря 2020, 16:49
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Стало известно, сколько потратили на украшение Офиса президента к Новому году.

Сколько потратили на оформление Офиса президента к Новому году / president.gov.ua

Новогоднее оформление Офиса президента в этом году обошлось стране в 53,2 тысячи гривен. Такую информацию предоставил начальник управления административными зданиями Государственного управления делами Андрей Тян.

"Расходы на новогоднее оформление помещений Офиса президента (закупку новогодних игрушек, аксессуаров и электрических гирлянд) в 2020 году составляют 53 218 гривен", – говорится в сообщении, пишут Украинские новости.

Самой дорогой оказалось оформление новогодней елки в государственной резиденции Мариинский дворец – 20 223 гривны. В частности, там была установлена искусственная елка высотой 5 метров.

Холлы в здании Офиса президента на Банковой украшены четырьмя двухметровыми елками, а служебные помещения – еще двенадцатью высотой в 1 или 1,5 метра.

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Кроме этого, еще одно новогоднее дерево стоит в Доме приемов на улице Грушевского.

"Все указанные новогодние елки являются искусственными и используются по назначению в течение многих лет", – подчеркнули в ответе на запрос агентства.

При этом стоимость праздничного городка на Банковой афишировать не стали.

Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
  • Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
  • В воскресенье, 13 декабря, с главной елки Украины в Киеве сняли магическую шляпу. 50-килограммовый головной убор был установлен на искусственном дереве в рамках праздничной концепции "Волшебный лес".

Офис президента Новый год 2021
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