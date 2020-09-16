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Новый порядок установления "красных зон" - Шмыгаль рассказал, что изменилось

16 сентября 2020, 14:40

Премьер-министр раскрыл новый принцип ввода "красных зон" в Украине по уровню заболеваемости Covid-19.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинское правительство приняло решение изменить критерии установления "красных зон" в регионах в условиях адаптивного карантина по причине пандемии коронавируса.

Об этом заявил в среду, 16 сентября, на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, отныне "красная зона" будет вводиться лишь тогда, когда заболеваемость Covid-19 в регионе более чем впятеро превысит средний показатель по Украине.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости Covid-19", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что гораздо более подробно о критериях станет немного позднее.

Согласно официальной статистике заболеваемости коронавирусом в разрезе регионов ближе всего к "красной зоне" 16 сентября Тернопольская область - 348,4 человека за две недели на 100 тысяч населения.

Как написал позднее на своем канале в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, остальные критерии разделения регионов на зоны по коронавирусу выглядят таким образом:

"Красная зона"

  • загруженности 75% коек в течение 5 дней подряд;
  • будет запрещено посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправлено более 50% классов

Условия для "оранжевой зоны":

  • на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможное количество посетителей;
  • оранжевая зона - исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

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