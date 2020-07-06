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Посол открестился от тайных переговоров Путина и Макрона об Украине

Украинскую сторону всегда информируют о том, о чем говорят между собой президенты.

6 июля 2020, 10:23
Посол Франции Этьен де Понсен
Посол Франции Этьен де Понсен рассказал, о чем говорят Макрон и Путин / Фото РБК-Украина

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его российским коллегой Владимиром Путиным нет никаких закулисных переговоров об Украине.

Об этом заявил посол Франции Этьен де Понсен в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинскую сторону всегда информируют о том, о чем говорят между собой президенты.

"Конечно, мы всегда информируем о всем наших украинских партнеров. Между президентами Путиным и Зеленским также происходят разговоры, есть много контактов на уровне советников. Андрей Ермак, Алексей Резников, Андрей Таран были в Париже недавно, эти переговоры прошли очень хорошо. То есть нет никаких закулисных переговоров об Украине, об этом не надо беспокоиться", - отметил дипломат.

Также Этьен де Понсен уточнил, что разговоры между президентами Украины и Франции - Зеленским и Макроном - и их командами "очень непринужденные".

"Мы общаемся как друзья. Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то они говорят не только об Украине, есть много других вопросов", - добавил дипломат.

Напомним, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон новости Украины Этьен де Понсен
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