"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ

Конституционный суд / Униан

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг Конституционного суда.

Как написал он в своем Facebook, президент Владимир Зеленский внесенным в Верховную Раду законопроектом о прекращении полномочий судей КСУ "не воюет" за конкретные фамилии или полномочия и ничего не узурпирует, поскольку не собирается назначать "своих".

"Ещё раз объясню позицию по КС. Простыми словами…Президент не воюет, как это принято у нас, за конкретные фамилии или полномочия. Вообще. Нет никаких фамилий на "судей КС". Не узурпирует ничего. Не собирается назначать "своих". Все это - сплошь традиционные в таких случаях "сказки венского леса", которые с кошачьими жалобными глазами рассказывают нам вечные сказочники... Президент говорит о ценностях. О договоренностях. Об обязательных правилах", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что в случае с затянувшимся кризисом в Конституционном суде речь идёт исключительно о "людях и уродах".

"Яркая красная линия весьма четко отделила одних от других. Люди пытаются доказать, что время изменилось и что договоренности надо соблюдать. Уроды же хотят восстановления всех своих вчерашних "плюшек" в полном объеме… Плевать они при этом хотели на интересы общества, наши отношения с внешними партнерами, взятые на себя обязательства, возможные повторные революции, которые точно добьют государство", - считает он.

"В сегодняшнем ценностном кризисе есть все. Большие деньги, политические целесообразности, классические сговоры, личные хотелки, посредники восточных "друзей", обязательное лицемерие вчерашних отставников, которые в своё время напринимали уродливых законов - с дырами, лазейками, закладками для себя любимых. А когда система таки начала шатко/валко крутить жерновами и пытаться позадавать им соответсвующие вопросы (откуда злато/серебро ваше, в безумных количествах, господа?), воспользовались всеми этими закладками, чтобы отыграть", - убежден советник руководителя ОП.

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По словам Подоляка, Зеленский публично обозначает всего три ключевых пункта: "Во-первых, нельзя откатывать назад то, что оплачено уже обществом. То, что является следствием нового общественного договора... Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение. Обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус... Во-вторых, уроды - это всегда уроды. Независимо от цвета мантии и формального статуса. Все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, совсем не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы... И в-третьих, нельзя делать вид, что решения КС, которые бьют по фундаментальным ценностям, это что-то незначительное. Что-то, что можно традиционно расторговать между своими в кулуарах...".

Ситуация вокруг КСУ: что было раньше