Обострение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.
Авиакомпания МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в регионе.
Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.
Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.
"Мы оценили все возможные риски и решили - выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - заявили в МАУ.
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В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.
"Решение по выполнению рейсов (в Баку - ред.) будет принято с учетом обновления информации", - уточнили в авиакомпании.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В телефонном режиме лидеры двух государств обсудили обострение в районе нагорно-карабахского конфликта и пришли к выводу, что военные действия нужно прекращать.
- Кроме того, в Армении из-за конфликта с Азербайджаном объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
- Глава армянского правительства Никол Пашинян сделал заявление, согласно которому власти Армении намерены рассмотреть признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения стянула войска в район нагорно-карабахского конфликта и готовится к большой войне против Баку.