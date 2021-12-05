Обвинения в нарушении границы: Минск грозит Киеву "крайне жесткими действиями"

Украина якобы уклоняется от выполнения обязательств в рамках региональных мер безопасности, говорят в МО РБ.
Белорусские пограничники пригрозили украинской стороне жесткой реакцией на нарушение границы. Заявление последовало после обвинения Украины в нарушении воздушного пространства РБ украинским вертолетом. В Украине эту информацию опровергают.
Угрозы в адрес Украины в эфире российского пропагандистского ресурса Спутник озвучил представитель Мозырского пограничного отряда РБ Сергей Павлов.
"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - заявил он.
Украинского военного атташе вызвали в МО РБ
В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны РБ был вызван военный атташе при посольстве Украины, которому была вручена нота протеста в связи с "участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", сообщает Белта.
"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины. Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", - говорится в сообщении.
Минск обвинил Киев в нарушении границы
Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что украинские пилоты нарушили границу с РБ во время учений.
Во время учений украинские пилоты якобы нарушили границу с Беларусью.
"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.
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