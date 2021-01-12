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Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию

12 января 2021, 15:04

Ряд украинцев лишится льгот на оплату электроэнергии.

электричество
Очередные изменения НКРЭКУ отразятся на тарифах для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья / УНИАН

В Украине в связи с очередным изменением тарифов на электроэнергию отменяется ночной тариф и льготы для ряда категорий физических и юридических лиц. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Кому отменят льготы

Религиозным организациям

Физическим лицам, которые проживают в 30-километровой зоне вокруг атомных электростанций на уровне 70% от тарифа на электроэнергию, который действует на данный момент. Вносится ряд изменений в порядок расчета двух- и трехзонного учета электроэнергии, предполагающего расчет по коэффициенту 0,5 и 0,4 для тарифа на электроэнергию, которая потребляется в ночное время (ночной тариф – с 23:00 до 07:00)

Юридическим лицам, обслуживающим жилые комплексы для временных переселенцев. Тариф для такой категории лиц – 1,68 грн/квТ-ч.

Бытовым потребителям, которые используют электроэнергию для отопления жилья. В связи с утратой силы постановлений регулятора №220 от 26 февраля 2015 года, для них больше не будет действовать льготный тариф в размере 90 копеек на первые 3000 киловатт-часов.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

Многодетным семьям, детским домам и общежитиям с общим прибором учета электроэнергии, для которых ранее действовал льготный тариф в размере 0,9 грн/ кВт.

Тарифы на электроэнергию

тарифы на электроэнергию НКРЭКУ новости Украины
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