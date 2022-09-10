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Офицер-эксперт назвал новые направления, где ВСУ могут пойти в контрнаступление

10 сентября 2022, 10:24

Как говорит подполковник Роман Свитан, нехватка личного состава у россиян вынуждает их рассредоточивать силы, чем успешно и пользуются ВСУ.

ВСУ, взрыв
Офицер-эксперт назвал направления, где ВСУ могут пойти в контрнаступление / фото УНИАН

Защита российских оккупантов весьма ослабела на некоторых участках фронта. И это, скорее всего, приведет к новым контрнаступлениям украинской армии. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" рассказал военный эксперт и подполковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Практически по всей линии фронта возможны вот такие обрушения фронтов, это может быть и развитие наступления на Берислав из-под Давыдова Брода, очень перспективно сейчас там развивается плацдарм, наши войска его расширяют. И выход на Мелитополь также перспективный. Заход в Донецк – один из моментов, которые можно использовать как контрнаступление. Выход с Северска в сторону Лисичанска также перспективен. Там сейчас очень рыхлый фронт и нет усиление практически никакого. Контрнаступление в районе Бахмута возможно. Очень перспективное направление от Старого Салтова в сторону Волчанска, это под Харьковом", – отметил подполковник.

По его словам, нехватка личного состава у россиян вынуждает их рассредоточивать силы, чем успешно и пользуются ВСУ.

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"Мы выйдем с севера и подойдем к Славянску, то есть вот эти все моменты, что в окружении находились Славянск и Краматорск, мы снимем, и дальше можем работать по левому берегу Северского Донца и это очень важно. Левый берег Северского Донца – Рубежное и Северодонецк. То есть мы будем дальше выходить на Сватово с двух сторон – с юга и со стороны Изюма, и это освобождение Луганской области, причем не с правого берега, там, где у нас Лисичанск и Северск, а с левого берега Северского Донца", – подытожил Свитан.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается.

Смотрите видео ТСН - ВСУ достигают успеха по всей линии фронта

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