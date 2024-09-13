"Ограничения означают пас россиянам": эксперт объяснил, почему ВСУ нужно право бить по РФ

Американская политика сдерживания фактически играет против Украины на руку более сильной стороне - Российской Федерации.

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Сергей Кузан считает, что политика США играет на руку РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Kuzan.Sergii, Википедия

Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку любые подобные ограничения на использования оружия западных союзников - это наши дополнительные потери. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, главную роль в снятии ограничений для нанесения ударов по РФ играют США. Причем если другие страны готовы дать Украине такое разрешение, то "есть реальная проблема от Соединенных Штатов".

"Это старая проблема, когда их политика сдерживания, политика контролируемой эскалации фактически играет против нас на руку более сильной стороне - Российской Федерации", - сказал Кузан.

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Он добавил, что любые ограничения на применение в первую очередь американского дальнобойного оружия фактически накладываются и на другое - британское, французское, немецкое. Потому что в той или иной степени американцы включены в процесс изготовления этого оружия. Именно поэтому они и накладывают на нас все эти ограничения.

"И получается ненормальная история, когда спикеры Пентагона говорят о целесообразности бить дальнобойным оружием. Мы должны иметь возможность применять дальнобойное оружие так же, как его применяют россияне. То есть если у россиян есть ракета, которая летит на 1500 км, то и мы должны иметь и применять аналогичную ракету. То есть это вообще не военный вопрос, а исключительно политический. К сожалению, любые такие ограничения нас означают пас россиянам", - считает военный эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Удары вглубь России западным оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден уже в эту пятницу, 13 сентября, обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

США долгое время не предоставляли разрешения применять свои ракеты для ударов вглубь РФ, а после вторжения оккупационной армии в Харьковскую область, позволили бить только в приграничной зоне на глубину не более 100 километров.

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября.

Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

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