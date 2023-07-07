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Огрызко спрогнозировал, будет ли Запад "задабривать" Россию

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 12:22 обновлено 7 июля, 12:22
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Опытный дипломат Владимир Огрызко особо обращает внимание украинцев на некоторую половинчатость позиции Запада.
НАТО, Украина, Россия, Огрызко
НАТО, Украина, Россия, Огрызко / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Западные страны вряд ли пойдут на то, чтобы "задобрить" страну-агрессора РФ ‒ особенно в цвете угрозы теракта Запорожской АЭС.

Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если мы говорим о Западе как о странах, объединяемых определенными ценностями, то проигрывать Западу в Украине означает проигрывать все свои ценности. Если они действительно являются для них важными, то такого поражения быть не может. Что будет означать, если в условном мирном договоре будет записано, что захваченные земли остаются под российским контролем? Это будет означать, что система международного права, существовавшая после Второй мировой войны, прекратила функционировать. И это означает, что любой, где угодно ‒ может быть Азия, Африка, любая страна в любой точке мира - может напасть на своего соседа, захватить часть территории и сказать, что так и было. А это - катастрофа глобального характера", ‒ сказал он.

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Огрызко обращает внимание на некоторую половинчатость позиции Запада ‒ с одной стороны, он не может допустить поражения Украины, а с другой ‒ не хотят полного поражения путинского режима.

"Поэтому я думаю, что, даже прикрываясь тезисами о мире и том, чтобы больше не гибли люди, нельзя объяснить и оправдать такой подход. Так или иначе, Запад с этим согласиться не может. Следовательно, не может быть прекращена поставка вооружений, предоставление Украине финансовой, экономической и другой помощи, потому что поражение Украины - поражение Запада. Можно дать много и сразу, и переломить ход войны в пользу Украины, но тогда возникает вопрос о том, что Россия может после поражения в Украине рассыпаться. Потому что, скорее всего, после такого поражения рухнет путинский режим, а что дальше они не знают. Они не понимают и не хотят понимать, как действовать дальше. Они не хотят планировать, предвидеть, не хотят изучать возможные сценарии и готовиться к ним. Поэтому мы имеем этот баланс между тем, чтобы Украина не проиграла, вернее, чтобы теоретически выиграла, но чтобы и Россия теоретически не проиграла. И эти качели продолжаются", ‒ подытожил он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко, пишет Википедия.

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна-агрессор Россия хочет совершить подрыв Запорожской атомной электростанции. По его словам, целью таких действий Москвы может стать дестабилизация обстановки в стране, чтобы заставить Киев пойти на условия Путина относительно завершения войны.

20 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что оккупанты России дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. По его словам, существует определенная угроза, поскольку россияне заминировали пруд-охладитель станции.

22 июня президент Владимир Зеленский сказал, что разведка Украины получила информацию, согласно которой оккупант Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Сведения переданы странам-партнерам.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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