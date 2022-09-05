Охрана выводила Зеленского под руки: как президент Украины впервые оказался в бункере 24 февраля

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Утром, 24 февраля, в день масштабного вторжения войск России в Украине на Банковый президент Владимир Зеленский собрал глав фракций Верховной Рады.

Как сообщает Украинская правда, уже через 30 минут президент вынужден был прервать встречу и спецслужбы вывели Зеленского под руки в бункер.

"Вдруг, минуте на 30-й встречи, в ситуативную комнату чуть не забежал руководитель президентской охраны. Спецслужбы передали информацию, что на Печерске за несколько кварталов от ОП уже орудуют вражеские ДРГ. Кроме того, говорил руководитель охраны, существует большая угроза ракетного удара по Офису президента. В комнате вдруг появились вооруженные до зубов УДОшники, и чуть ли не под руки забрали президента с совещания в "безопасное место". Так Зеленский впервые оказался в бункере, из которого будет руководить государством несколько следующих недель", — пишет Украинская правда, которая реконструировала события в Украине перед вторжением России и в день самого вторжения, 24 февраля.

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Депутатов и журналистов попросили спешно покинуть Офис президента и быстро выбираться за пределы правительственного квартала.

Впоследствии народные избранники получили от руководителей фракций уведомление: "В главном управлении полиции на Владимирской дают оружие".

"На протяжении дня депутатам, не сбежавшим из Киева, полицейские выдавали автоматы и пистолеты, проверяя паспорт и депутатское удостоверение. Очень скоро пистолеты начали заканчиваться, и их решили отдавать только женщинам-нардепам", - пишет УП.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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