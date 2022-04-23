Оккупантов выбивают с Харьковщины: в британской разведке показали карту боевых действий

На 59-й день войны оккупационные войска РФ продолжают попытки захвата новых территорий.
Вооруженные силы Украины оказывают упорное сопротивление российским оккупантам. На Харьковском направлении украинские защитники сумели освободить несколько населенных пунктов.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, на Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.
Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.
Обратим внимание, что по данным британской разведки, на 59 день войны оккупационные войска РФ продолжают попытки захвата новых территорий.
"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и умышленную войну российского правительства против Украины", — отмечается в тексте публикации иностранного ведомства.
При этом опубликована новая карта боевых действий. На ней обозначено, что оккупанты уже не контролируют территорию вокруг Харькова, при этом там продолжаются боестолкновения.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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