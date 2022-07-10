Оккупантов взорвали вместе с бронетехникой: в ВСУ раскрыли детали ударов на Херсонщине

Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и свыше 60 единиц техники.
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач было нанесено мощное поражение пункта управления Росгвардии вблизи Херсона.
Кроме того, уничтожено четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании Пивдень.
"Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 - это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, что были уничтожены в Чернобаевке вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, другая бронированная и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.
Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.
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