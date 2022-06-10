Оккупанты атакуют Северодонецк и готовят штурм Славянска - Генштаб ВСУ

ВСУ / Макс Левин

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Как сообщили в оперативной сводке, опубликованной на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

Противник обстреливал из артиллерии районы городов Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Горское, с.Устиновка, пгт Тошковка Луганской области, сел Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка Донецкой области, Грушеваха и Дубравное Харьковской области, говорится в сводке.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня украинские подразделения в районах г.Харьков, сел Криничная, Гусаровка, Байрак и Чепель.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели, но обстреляли с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Авдеевки, Тоненького, Невельского, Марьинки, Орехова, Опытного и Новобахмутовки.

Враг нанес авиационные удары в районе Марьинки и Красногоровки и удары с вертолетов вблизи Новобахмутовки и Александрополя. На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел и продолжает закрепляться в районе оккупированного Святогорска, совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

Читайте такжеПод Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потери

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: