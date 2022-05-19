Оккупанты бросили своих моряков умирать в море: детали мощного удара ВСУ на Змеином

Оккупантов "покрошили" у острова Змеиный / Фото УНИАН

В Санкт-Петербурге закопали российского оккупанта – моряка Алексея Федорова, который был ликвидирован, принимая участие в захвате украинского острова Змеиный в Черном море.

Как пишет издание Фонтанка, в результате точного удара Вооруженных сил Украины были уничтожены катера захватчиков, а также ангар, где они скрывались.

Подчеркивается, что 24-летний рашист Федоров служил в рядах ВМФ России медиком. А возмездие за участие во вторжении в Украину его настигло во время того, как он находился на военном катере, который патрулировал зону вокруг острова Змеиный.

По словам брата уничтоженного захватчика, в катер попала украинская ракета, а после того, как подошел второй катер - он тоже был подбит.

"Их раскидало по морю, на спасательных плотах", - заявил брат погибшего. Моряка похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с отцом.

Обратим внимание, что датой смерти Алексея официально значится 7 мая, но на могильном кресте было указано 9 мая. По словам сослуживцев, в море на спасательных плотах группа провела двое суток. Алексей скончался в 10 утра 9 мая.

Смотрите онлайн новости Одессы

Читайте также"Догнала карма": на Змеином ВСУ уничтожили разведчиков-предателей из Севастополя

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Читайте еще: