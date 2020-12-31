Оккупанты довели: в Ялте новогоднюю елку украсили туалетной бумагой

Лесную красавицу необычным образом нарядили недалеко от центра города.
К новому году в оккупированном Крыму в городе Ялте елку украсили туалетной бумагой.
Фото опубликовал вТелеграм-канал Подъем. Таким образом наряжать новогоднюю елку в 10-м микрорайоне Ялты уже стало традицией.
"Елку в 10-м микрорайоне уже не первый год наряжают именно так. Недалеко от нее находится главный ТЦ города, поэтому там всегда многолюдно. По словам местных жителей, подобное случается уже не первый год", - говорится в подписи к видео.
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.
Автор: Екатерина Трохимчук