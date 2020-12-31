Оккупанты довели: в Ялте новогоднюю елку украсили туалетной бумагой

В Ялте елку украсили туалетной бумагой

К новому году в оккупированном Крыму в городе Ялте елку украсили туалетной бумагой.

Фото опубликовал вТелеграм-канал Подъем. Таким образом наряжать новогоднюю елку в 10-м микрорайоне Ялты уже стало традицией.

"Елку в 10-м микрорайоне уже не первый год наряжают именно так. Недалеко от нее находится главный ТЦ города, поэтому там всегда многолюдно. По словам местных жителей, подобное случается уже не первый год", - говорится в подписи к видео.

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