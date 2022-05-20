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Оккупанты наводят переправу на Харьковщине и пошли на штурм на двух направлениях

20 мая 2022, 19:39

На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия, рассказали в Генштабе.

ВСУ сокрушили КСП РФ в Луганской области
ВСУ сокрушили КСП РФ в Луганской области / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донецком направлении российские оккупанты пытаются вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

"На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление, пытаются овладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, но успеха не имеют. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии и штурмовой авиации враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), однако успеха не имеет.

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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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