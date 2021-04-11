Оккупанты опозорились с акцией "Выстрел памяти" в Керчи

В Крыму провалилась акция оккупантов "Выстрел памяти" / Reuters

В захваченном Россией Крыму оккупанты опозорились при попытке провести акцию "Выстрел памяти" в рамках празднования Дня освобождения Керчи от нацистских захватчиков.

На территории бывшего морского вокзала были запланированы символические залпы из двух пушек, пишут Крым.Реалии.

Отмечается, что орудия установили таким образом, чтобы выстрелы были направлены в море, однако в результате пушки развернули в сторону берега.

Кроме того, после команды "Огонь!" одна из установок дала осечку, поэтому российские военные бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

При этом в результате выстрелов в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла.

Как уточняют местные СМИ, "мирные жители, никогда не видевшие мощь пушечной стрельбы, были поражены грохотом".

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