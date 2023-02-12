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Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам Путина

12 февраля 2023, 13:28
На Кременском направлении враг понес существенные потери так, что даже "немного дал отдохнуть нашим защитникам".
Украинские военные, ВСУ, Сергей Гайдай
Украинские военные, ВСУ, Сергей Гайдай / 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Оккупанты несколько дней активно вели атаки на Кременском направлении. Однако понесли существенные потери и отошли.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ситуация в Луганской области сложная, но полностью контролируется Силами обороны.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации", - рассказал Гайдай.

Впрочем, как отметил глава ОВА, на Кременском направлении враг понес существенные потери так, что даже "немного дал отдохнуть нашим защитникам".

"Они (оккупанты - ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", - сообщил Гайдай.

Сергей Гайдай

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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