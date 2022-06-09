Оккупанты пошли в атаку: пытаются полностью захватить Запорожскую область

Враг пытается возобновить наступление на Запорожском направлении, подчеркнул Алексей Громов.
Российские оккупанционные войска пытаются полностью захватить Запорожскую область, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Как подчеркнул он в ходе брифинга в медиацентре Украина-Украинформ, враг пытается возобновить наступление на Запорожском направлении.
Представитель Генштаба уточнил, что на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.
"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.
Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,
враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление..
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