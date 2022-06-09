Оккупанты пошли в атаку: пытаются полностью захватить Запорожскую область

РФ стремится захватить Запорожскую область / Reuters

Российские оккупанционные войска пытаются полностью захватить Запорожскую область, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в медиацентре Украина-Украинформ, враг пытается возобновить наступление на Запорожском направлении.

Представитель Генштаба уточнил, что на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление..

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