Оккупанты продавливают оборону ВСУ вблизи Крынок: ситуация на Херсонщине тяжелая

Армия России несет потери от плохой контрбатарейной борьбы, страдает от некачественной связи и отсутствия эвакуации, однако несмотря на это, продвигается вблизи Крынок. Об этом сообщает Американский институт изучения войны.
По словам аналитиков, оккупанты давят на позиции украинской армии на левом берегу Днепра и перебрасывают на это направление больше техники.
Украинский бойцы удерживают позиции, но российские войска смогли продвинуться в этой локации и незначительно продавить оборону вблизи населенного пункта Крынки. В Институте акцентируют внимание на том, что продвижение незначительное, об этом свидетельствуют геолокационные данные.
Также на кадрах, опубликованных 18 декабря, аналитики увидели, что оккупанты приступили к активному использованию бронетехники, а украинскому беспилотнику удалось нанести удар по основному боевому танку Т-90.
Помимо прочего, вражеская армия несет потери от отсутствия качественной связи и возможности эвакуации.
Ситуация на фронте
Напомним, российские войска не останавливают наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако, 18 декабря оккупантам не удалось продвинуться вперед. Вблизи Клещиевки но Андреевки российские силы преуспели. Об этом говорится в отчете ISW.
Также, командующий Вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не собирается заканчивать войну против Украины или менять свои планы по оккупации. Калниньш отметил, что замораживать или заканчивать войну России не выгодно.
Помимо этого, о том, что страна-агрессор Россия не собирается отказываться от Украины, заявил омандир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис"). По этому эта война может затянуться надолго – она может длиться еще годами. Любые "перемирие" или "договоренности", пои словам Прокопенко, не пойдут на пользу Украине, ведь это будет очередной тайм-аутом для врага с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления.
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