Оккупанты прорвались в два села на Донбассе: где придется останавливать врага

Армия РФ захватила Новомихайловку и прорвалась в Уманское и Нетайлово, сообщают с фронта.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-prorvalis-v-dva-sela-na-donbasse-gde-pridetsya-ostanavlivat-vraga-10561259.html Ссылка скопирована

Оккупанты захватили село в Донецкой области и прорвались в еще два населенных пункта / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

28 апреля российские оккупанты захватили село Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Об этом заявили аналитики информационного ресурса DeepState.

Ранее о том, что подразделения ВСУ отошли к западу от Новомихайловки, сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. По словам главкома, решение было принято для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье защитников Украины.

Новомихайловка: Война в Украине - карта Deep State / deepstatemap.live

При этом Главнокомандующий отмечает, что в целом в Донецкой области враг достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог.

видео дня

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Война в Украине - последние новости сегодня

Ситуацию на фронте прокомментировал и украинский военный журналист Богдан Мирошников. По его словам, после потери западной части Бердичей фактически упущена возможность срезать вражеский выступ в Очеретином.

"Именно Очеретино контролируется только за прудом в восточной части. Это приблизительно 10% площади. Большая часть Новокалинового контролируется врагом. В Уманское и Нетайлово прорвался оккупант. Продолжаются бои. Также уже продолжаются бои в окрестностях Новопокровского", - написал он в Telegram.

Обозреватель считает, что сдерживать агрессора придется уже на следующих оборонительных рубежах: "Ну что ж, останавливать врага в Карловке, так в Карловке. Что поделаешь".

"Дефицит снарядов и истощаемость подразделений Сил Обороны сказались просто максимально. На севере, кстати, я не думаю, что враг сможет вдали от Очеретино продвинуться. Но тоже увидим. Потому что сейчас может быть все, что угодно", - добавил Мирошников.

Очеретино: Война в Украине - карта Deep State / deepstatemap.live

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что российская оккупационная армия не добилась относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердычей и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Это свидетельствует о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

По словам аналитиков, российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не попытаются удерживать позиции на полях.

Кто такой Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

Что сейчас происходит на фронте - последние заявления Сырского

Ситуация на фронте обострилась после того, как страна-агрессор РФ, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Об этом 28 апреля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, враг активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи.

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

"Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил главком.

Сырский сообщил, что Россия наращивает численность своих войск на Харьковском направлении и проводит мероприятия, направленные на перегруппировку сил. Украинская армия усиливает наиболее опасные участки фронта на данном направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред