Россия заявила о захвате Новомихайловки: в ВСУ опровергают

Российские оккупанты заняли половину села, однако украинские силы присутствуют в населенном пункте.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-zayavila-pro-zahoplennya-novomihaylivki-u-zsu-sprostovuyut-10559768.html Ссылка скопирована

Россияне продолжают наступать / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Министерство обороны страны-агрессора России в понедельник, 22 апреля, заявило о якобы захвате села Новомихайловка, что на юге от Марьинки Донецкой области. Впрочем, украинские военные, которые ведут оборону на этом участке фронта, заявление оккупантов опровергают.

Как рассказали представители 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в комментарии "Украинской правде", ВСУ присутствуют в селе, бои идут на северных окраинах населенного пункта.

Остальную часть села уже заняли оккупанты, что подтверждают и данные OSINT-сообщества DeepState. Указывается, что Новомихайловка полностью уничтожена и не пригодна для жизни.

видео дня

Что такое Новомихайловка Новомихайловка - село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области. Расположено на левом берегу реки Сухие Ялы. В ходе российского вторжения в Украину бои за село начались в конце осени 2023 года. Россияне сосредоточили на этом направлении 10 бригад и полков с численностью до 30 тысяч бойцов. По состоянию на апрель 2024 года в районе Новомихайловки россияне потеряли более 300 единиц военной техники. 79 ОДШБр показала карту с расположением обезвреженной техники и заявило о том, что это стало одним из крупнейших кладбищ российской техники, пишет Википедия.

Новости с фронта - россияне ведут наступление на Востоке

Часов Яр Донецкой области и окружающие населенные пункты штурмуют около 25 тысяч российских оккупантов. Заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич заявил, что оккупанты продвигаются на Часов Яр с трех сторон - со стороны Богдановки, фронтально со стороны Хромового и с Ивановского.

Глава разведки Кирилл Буданов предупредил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте. Но эта ситуация будет не катастрофической.

Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько быстро Соединенные Штаты смогут доставить помощь на поле боя. Западные СМИ отмечают, что из-за задержек поставок из США сейчас украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы, а российские оккупанты активно этим пользуются.

В ISW ранее отмечали, что украинские военные могут приостановить наступление РФ при условии быстрого поступления помощи от США. Но пока военная помощь от США прибудет в Украину, российские оккупанты попытаются воспользоваться этим "окном", чтобы активизировать наступление и удары ракетами и дронами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред