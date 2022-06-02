Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направлениях

ВСУ отражают атаки РФ на Донбассе / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты продолжают подготовительные мероприятия к ведению наступления на определенных направлениях, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В опубликованной в Facebook сводке отмечается, что на Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные мероприятия к ведению наступления, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

"С целью снижения наступательного потенциала наших войск враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям Сил обороны", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, сдерживании действий Сил обороны. Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Перемога и Старый Салтов. Наносил авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредоточивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушеваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

Кроме того, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения.

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Так, отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Они также вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровая, боевые действия продолжаются. На этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

"На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел. На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестовое и Белогоровка, боевые действия продолжаются", - заявили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, по данным Генштаба, оккупанты активных боевых действий не проводили, пытаются усилить группировки и восстановить потери вооружения и военной техники. Оккупанты нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождение, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и других.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

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